Un Loft dont l'intérieur vous Laissera Sans VOIX.!!

La mezzanine est un parti pris en or lorsque l'on dispose d'un espace restreint. Mais elle consiste également en une option très intéressante pour un espace conséquent puisqu'elle permet d'optimiser encore plus l'espace. Lorsqu'on dispose d'une hauteur de plafond de la sorte, il serait en effet dommage de ne pas l'utiliser ! La mezzanine permet ici de cloisonner l'espace, et de disposer d'un salon ouvert, type loft, mais de créer une certaine intimité à l'étage. Comme en témoigne ce magnifique bureau, parfait espace de travail surplombant le reste de l'intérieur. Grâce à ses larges fenêtres, il dispose d'une luminosité suffisante ainsi que d'une ouverture sur le reste de la maison, qui permet d'éviter l'effet chambre aveugle et d'offrir un confort sans précédent.