Quel est Le Bureau qui Me Convient?!

En plein milieu de votre maison, vous pourriez aménager un espace autour de l’escalier d’une mezzanine ! Parce que les conditions matérielles sont de plus en plus restreintes en condition de crise économique, faites contre mauvaise fortune bon cœur et optez pour des décisions adaptées à ce que vous avez, au lieu de vous acharner à modifier un espace qui n’est pas modifiable. Profitez de la nudité du mur mitoyen à l’escalier pour faire votre bibliothèque, et donnez-lui un aspect de rêve ! Dressez le bureau directement contre l’escalier et créez-vous ce petit espace délicat dont vous rêviez.