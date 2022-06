10 Maisons Préfabriquées Accessibles à TOUS.!!

SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD

L'architecte Berlinois SOMMERHAUS PIU expose la maison d'été préfabriquée, facile à transporter. Cette réalisation est une maison contemporaine qui a prévu dans son plan, beaucoup d'espace et de lumière. La conception repose sur des lignes épurées, des espaces ouverts et des plans d'étage polyvalents vives. Simple, plein de chaleur et de luxe, le jeu de la lumière et l'ombre s'adapte au vieillissement de la façade en bois de mélèze naturel qui a su intégré intelligemment l'effet du temps comme atout de design.