Design et Modernité pour toutes les bourses..!

Découvrons aujourd'hui ce formidable projet de rénovation et de restructuration de cet ancien atelier de fabrication de bougie et qui servait aussi de garage ! C'est afin de transformer ce local professionnel en agence d’architecture que les architectes de l'Atelier d’Architecture du Golfe ont rivalisé de talents pour réinventer le lieu délaissé. Le but des travaux est de métamorphoser les espaces sombres et exigus pour n’en former qu’un seul et unique, plus spacieux et lumineux. L’espace anciennement industriel a pu être récupéré permettant d’agrandir significativement les volumes des espaces de vie même si la surface au sol est très importante.

Particularité du projet : l’ensemble des travaux a été réalisé avec un goût unique et très raffiné. La fantastique métamorphose est sur le point d’avoir lieu, alors ouvrez bien grands vos yeux et découvrons ensemble le résultat!