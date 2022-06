Décoration intérieure d'un très petit appartement

Profitant de la hauteur généreuse des plafonds de l'appartement, les architectes ont opté pour une solution compacte et en hauteur qui permet de répondre aux différents besoins et de créer des environnements différents dans le même espace. Pour cette raison, un escalier a été construit au milieu de la pièce. A priori on pourrait penser qu'un escalier plus petit, comme les échelles verticales typiques utilisées pour monter dans les greniers, aurait été une solution appropriée. Un escalier plus minimal aurait en effet permis de sauver plus d'espace. Cependant, l'escalier choisi par les architectes fait plus que cela : il fabrique de l'espace. En effet, la volée d'escalier classique, entièrement construite en bois donne du caractère et de la structure à l'espace ouvert, organisant les différentes activités quotidiennes.