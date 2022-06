Réincarnation Miraculeuse..!

On tombe en admiration devant la superbe cuisine ouverte à l'américaine qui équipe à présent le domicile si dépouillé auparavant. Trois poutres viennent rappeler verticalement l'existence d'une séparation entre les espaces. Les incursions de bois venant du parquet et du mobilier d'intérieur font entrer l'élément naturel au cœur de ce séjour ultra moderne. Les meubles de cuisine et portes de placards arborent une très élégante teinte noire qui apporte un raffinement certain à la pièce dans laquelle on peut dîner agréablement.