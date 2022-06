Vivre en ville ou à la campagne?

​Pour ceux qui se lamentent en voyant des constructions à l'architecture moderne, des bâtiments faisant partie d'une jungle de béton et de verre, la vie à la campagne est certainement mieux adaptée pour vous. Vous apprécierez à leur juste valeur les levers et coucher de soleil au dessus d'une étendue d'eau. Cette vue imprenable vous donnera envie de faire de la randonnée, vous promener et vous perdre dans un cadre magique et ainsi profiter de l'air frais et du soleil. En vivant dans certaines grandes villes, vous pouvez vous échapper à la campagne le temps d'un weekend. Si vous souhaitez accéder aux deux mondes, vous avez la possibilité de choisir une petite ville qui ne se trouve pas trop loin d'une grande ville, mais assez loin afin de pouvoir vous ressourcer et vous sentir seul au monde.