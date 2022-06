Retour vers le Futur..!

Une cuisine fonctionnelle et simple est ce qui existait originellement dans la maison. Avec cabinets en bois et en couvertures dans un bon état, c'était un petit défi le fait de moderniser et d'actualiser la cuisine. Bien que l'on soit en parfait état d'un fonctionnement, les micro-ondes et la campagne étaient un peu usées et occupaient trop un espace de la surface utile pour la préparation d'aliments. Voyons la transformation de l'un des espaces primordiaux de n'importe quelle résidence. La nouvelle image de la cuisine nous montre un dessin(conception) sobre, propre et un bien organisé. L'actualité qui émane du nouveau dessin(conception) se sent qu'il(elle) est en vigueur pour n'importe quelle époque. Rappellent-ils(elles) la campagne extractive ? Maintenant elle est restée occulte après les cabinets qui racontent d'un recouvrement dans une couleur blanche qu'ils(elles) mettent en équilibre et accentuent le bois du reste de la cuisine. Après avoir encastré les appareils électroménagers et après les avoir intégrés aux meubles de cuisine, on obtient une grande épargne d'espace, d'ordre(ordre) et de propreté visuelle.