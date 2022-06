Partons aujourd’hui sur les traces de Christophe Colomb et de Marco Polo et décryptons un style très particulier : le style colonial. Né au XVIIème siècle, il mêle éléments exotiques et mobilier classique traditionnellement européen et reflète le mode de vie des occidentaux dans des pays lointains. C’est une interprétation du mobilier et des savoir faire locaux. Flirtant avec l’ethnique, ce style convoque à la fois l’Amérique latine, l’Asie du Sud-Est et l’Afrique. Des bois sombres comme l’acajou et le teck ainsi que des matières comme la fibre de soie, le bambou, le coton ou la noix de coco sont utilisés. Vieilles valises, globes, cartes anciennes, imprimés animaliers, paravent en bambou et noix de coco : tout est permis. Explorez aujourd’hui le style colonial avec nous !