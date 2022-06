homify 360° : Cabane dans les arbres au Portugal

L'environnement qui héberge la cabane semble tout droit sorti d'un conte de fée des frères Grimm. Une végétation luxuriante entoure et aspire le bâtiment, créant une atmosphère fraîche et verdoyante, protégée du chaud soleil portugais. Il s'agit en fait du parc Pedras Salgadas, une zone d'éco-tourisme protégée à 580m d'altitude sur une montagne à environ une heure de Porto. En plus de la cabane dans les arbres, le parc accueille aussi six autres projets d'habitations écologiques du même architecte, un spa thermal de l'architecte Siza Vieira, un restaurant gastronomique et plus de huit kilomètres de sentiers pour vous distraire durant votre séjour.