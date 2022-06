Fantastique Transformation d'un Logement Sans Charme.!!

Et voici les transformations qui ont été faites dans la salle de bains. Ici, il suffisait de faire quelques changements afin d'apporter de la singularité et du caractère à cet espace et de le rendre accueillant et chaleureux. Les murs ont été en partie repeints dans une couleur prune assez chaude, tandis que le reste a été recouvert d'une ardoise grise qui s'accorde parfaitement avec les carreaux gris initiaux et apporte une cohérence d'ensemble très réussie. Le rideau de douche, assez simple, vient habiller la baignoire et apporter la dernière touche pratique qui manquait à cette pièce. Si vous avez aimez cet aménagement, venez découvrir comment Mint Design a transformé une salle de stockage en salle de bain ou leur astuce pour aménager un palier en espace bureau et ainsi gagner une place précieuse.