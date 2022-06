Splendide Loft Moderne

C'est un fabuleux projet d reconversion d’un ancien atelier de boucher en bureaux modernes et confortables que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui. Situé à Laval, dans l'ouest de la France, à environ 300 kilomètres au sud-ouest de la capitale, l'ancien atelier n'avait plus de fonction depuis longtemps.

C'est pour l’entreprise Tradonline, que les architectes l'agence JA'AD ont imaginé ce projet de rénovation intégrale qui comprendra un open space et deux espaces de bureaux fermés ainsi qu'un espace dédié à la détente et pouvant également servir de salle de réunion. A la fois plus lumineux et fonctionnels,

Et enfin pour palier au manque de lumière qui est due à la position en fond de cour du logement, les architectes on créé de nombreuses ouvertures zénithales. De plus, les baies existantes ont été agrandies et des puits de lumière au niveaux de la mezzanine ont aussi été créés.

En route pour les Pays de la Loire afin de découvrir le fabuleux projet !