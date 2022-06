Fantastique Métamorphose Cubique

Le projet d'extension de cette maison individuelle située à Lanester, près de Nantes, a ceci de particulier qu'il réussit à réinventer entièrement la propriété. Le projet qu'ont proposé les professionnels de la FABRICK D’ARCHITECTURE NANTAISE s’inscrit dans un quartier résidentiel où il est bon s'attarder au jardin et s'installer à l'extérieur dès que la météo le permet.

Les propriétaires avaient besoin d’une cuisine qui soit plus fonctionnelle et plus spacieuse. Le projet prévoit donc l'implantation d’une extension réalisée en bois et qui vient agrandir la surface du rez-de-chaussée de manière importante et agréable pour les occupants.

Le volume adossé à la maison existante réussi à s’intégrer au bâtiment existant d’une manière plus douce et raffinée qu'auparavant grâce à une pergola. Enfin, afin de créer une unité de tons avec l'ensemble du projet de d'extension, des couleurs claires dynamisées ça et là par des touche de gris et de taupe ont été sélectionnés. Et un carrelage aspect parquet va succéder au sol vieillot qui faisait ressembler la cuisine à une installation vétuste et démodée.

Entrons ensemble dans l'intimité de ce petit cube de Bois !