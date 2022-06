Meubles et espaces ergonomiques : confort et efficacité

Quand on parle de la cuisine, il ne suffit pas seulement de trouver des meubles confortables comme pour votre salon ou votre bureau, mais aussi de créer un espace ergonomique en tant que tel, qui facilitera les déplacements et l'organisation des différentes tâches. Réfléchissez bien à la position de chaque meuble dans l'espace. Ainsi, il y a quatre zones qui devraient être clairement définies : le mobilier de rangement (frigo, armoires, garde-manger), les espaces de préparation (comptoir, accessoires de cuisine), les électroménagers de cuisson (four, plaque de cuisson, etc.) et, finalement, la zone de nettoyage (robinet et lavabo, lave-vaisselle, etc.). Le passage d'un espace à un autre devrait se faire naturellement et librement, question de limiter les allers et venues et de rendre la préparation des repas beaucoup moins stressante. Cette exemple de la compagnie lyonnaise de cuisine Schott nous paraît parfaitement adapté, et il accueille en plus un espace de repos qui vous permet de consulter vos livres de recettes ou de vous détendre un peu pendant que le plat est au four.