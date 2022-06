Nos conseils pour une chambre relaxante

On a beau compter les moutons, appeler le marchand de sable ou utiliser toutes les autres ruses de sioux que l’on connait, il y a des nuits où l’on fixe le plafond en espérant pouvoir s’endormir. Avez-vous déjà pensé que le problème venait peut-être de votre chambre ? Nous vous présentons aujourd’hui quelques astuces pour créer un espace aussi relaxant que possible, incitant réellement au repos.

Le plus simple possible Enregistrer Master Bedroom homify homify Premièrement, il faudra éviter le plus possible les couleurs vives, les motifs surchargés et les accessoires foufous. La chambre à coucher devrait être un sanctuaire paisible, un endroit où l’on peut s’échapper de la frénésie de nos journées bien trop actives. Pour accomplir ceci, optez pour une décoration simple – le plus simple possible. Cela ne signifie pas pour autant que l’ensemble doit faire bailler. Des détails comme de jolies taies d’oreiller et la texture des briques permettent de garder une impression de personnalisation. Conservez une palette de couleurs simple pour un look propre et minimaliste.

Que la lumière soit Enregistrer Lakes By Yoo 1 Future Light Design Future Light Design La lumière est l’un des facteurs les plus importants lorsque l’on souhaite faire de sa chambre un havre de paix. La lumière éléctrique est bien souvent trop forte, ce qui pourrait désaçornner votre horloge biologique : elle pense alors qu’il est bien plus tôt et vous empêche de vous endormir. On vous conseillera donc d’utiliser autant que faire ce peut de la lumière naturelle pour cette pièce. Parfois, les rayons du soleil viendront vous réveiller un peu plus tôt que ce que vous souhaitiez, mais on vous garantit que c’est bien meilleur pour la santé.

Nuances de gris Enregistrer Vintage Bedroom Hege in France Hege in France Le gris est l’une des couleurs les plus calmes et ses propriétés neutres s’intégreront facilement à n’importe quelle pièce. Vous n’êtes pas trop emballé par le gris ? Optez pour une autre teinte pale et discrète, comme par exemple des pastels ou des couleurs éthérées.

Espaces de rangement Enregistrer Loft wardrobes Smiths fitted wardrobes Ltd Smiths fitted wardrobes Ltd Rien de tel pour se stresser que d’être entouré de montagnes d’objets ou de vêtements que vous n’avez pas encore eu le temps de ranger. Pour conserver une chambre bien ordonnée, il est important d’avoir suffisamment d’espaces de rangement Les solutions sont multiples mais on aime ce modèle encastré dans le mur, discret et élégant.

Le cas de l’écran Enregistrer homify homify Télé ou pas télé ? Les avis divergent : si cela rebute complètement certaines personnes, d’autres n’arrivent à s’endormir que bercés par leurs programmes télés favoris. Déterminez ce qui vous correspond le mieux. Si par exemple, vous n’arrivez pas à quitter un écran des yeux, peut être vaut-il mieux réserver l’usage de la télé au salon. Si par contre vous adorez regarder un film le soir, assurez vous que votre télé n’est pas trop près, que le son n’est pas trop fort et que vous avez un joli meuble pour la placer dessus.