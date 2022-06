10 Maisons Rustiques Absolument SPLENDIDES.!!

Cette chambre fait partie d’une maison rurale de style rustique. Elle nous montre que le style rustique à de plus en plus tendance à se moderniser pour inclure de plus en plus d’éléments contemporains, surtout au niveau de l’agencement des pièces. Ici, nous avons peu de décoration, et l’accent est mis sur la luminosité et le confort. La grande ouverture est définitivement moderne, et l’agencement plutôt minimaliste. Le plafond et les murs sont blancs, et un renfoncement a été laissé pour exposer la pierre derrière le lit. Le sol tissé est du plus bel effet !