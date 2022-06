Coup de Baguette MAGIQUE sur cette Triste Maison.!!

Tout au cours de notre découverte, on remarque que la maison transmet une atmosphère cohérente, resplendissante et chic. Les habitants ont consulté un expert en design intérieur afin de finaliser leur projet. Ces experts ont également l'avantage de vous faire parvenir des idées innovantes et originales.

Dans la chambre coucher, on remarque la domination du beige et du blanc, des couleurs neutres qui apportent de la classe à cette pièce. La chambre n'est pas surchargée et la lumière naturelle comme artificielle offrent un éclairage lumineux et dynamique. Ceci promet des moments de repos de qualité.

