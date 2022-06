La STUPÉFIANTE Modernisation d'une Maison Traditionnelle.!!

Cette photo propose une vue lointaine de la nouvelle façade de la maison depuis un toit avoisinant.

On remarque le nouvel aspect moderne de la façade. La peinture blanche est brillante et attire notre attention vers cette maison qui semblerait presque entièrement neuve. En arrière-plan on distingue la large baie vitrée horizontale qui laisse passer une quantité de lumière plus généreuse à l'intérieur de la maison.