Une Maison Traditionnelle Totalement Réinventée.!!

Aujourd'hui nous vous présentons une maison traditionnelle coréenne qui a été entièrement remodelée dans un style minimaliste. Ce grand appartement de 195m2 cachait un potentiel énorme. Les nouveaux propriétaires voulait créer un nouveau style plus lumineux et minimaliste.

Tout d'abord, il a fallu travailler sur une surface brute, nettoyer les vieux murs et se débarrasser des vieux meubles trop encombrants comme l'énorme étagère en bois massif intégrée au long mur du couloir.

Les nouveaux occupants choisissent aussi de vivre dans un environnement composé de matériaux plus écologique et plus élégant. L'éclairage est également retravaillé, il devient plus doux et moins agressif en journée. Pour ce type projet faites appel à un architecte d'intérieur de votre région.

Les travaux ont duré 8 mois et ont coûté environ l'équivalent de 70 000 euros.