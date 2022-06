Petits Espaces: 6 Fantastiques idées Gain de Place!

Si vous avez déjà déménagé une fois, vous savez la quantité de choses que l'on accumule tout au long de sa vie ! De plus, il y a des personnes qui affirment que trois déménagements équivalent à un incendie par les choses que l'on a à laisser en chemin. Ce n'est pas le cas de ce livre d'idées, nous n'allons pas vous donner des conseils de déménagement, mais vous donnez des idées pour stocker et exposer vos objets favoris, surtout si vous vivez dans une un petit appartement.

D'abord le premier. Le nettoyage de printemps! Rangez les vêtements de l'hiver que vous n'utiliserez pas et vous aurez inévitablement plus de place. Si vous trouvez beaucoup de choses et ne savez pas quoi faire avec celles-ci, classe-les dans trois caisses : ce que vous jetez, ce que vous offrez et ce que vous gardez. Avec cette dernière caisse et les conseils ci-dessous, vous allez pouvoir aménager votre petit appartement en un tour de main!