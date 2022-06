Les Fondations de votre Nouvelle Maison

Dans la majorité des édifices traditionnels on utilise une combinaison de boue, de sable, d'argile, de pierre, de paille, de bois et de plantes comme du bambou, des feuilles et des liserons pour le toit et les murs. Ces matériaux sont solides, sont obtenus dans le lieu où on construit et coûtent peu ou rien. Mais il y a aussi quelques problèmes. Les murs de boue peuvent s’éroder avec la pluie, les toits de paille peuvent se convertir en repaire de d'insectes et les constructions qui utilisent ces matériaux ne durent pas très longtemps.

Dans beaucoup de lieux, les matériaux industriels comme les blocs de béton et les toits en métal ont remplacé les matériaux traditionnels. Les gens usent fréquemment le béton parce qu'il est plus facile à manier et une maison peut être construite en plusieurs étapes, en l'agrandissant à mesure que la famille a plus d'argent. Pour quelques personnes, construire une maison avec du béton signifie un statut social et économique et une modernité. Cependant, il est possible que les maisons construites avec des matériaux industriels ne soient pas les plus convenables pour la santé des gens et pour l'environnement.