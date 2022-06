Un peu de couleurs dans la salle de bains?

Sans surprise, la couleur la plus largement utilisée pour la décoration de salles de bain, après blanc, est le bleu. C'est un ton qui se rapporte à la mer et donc à l'eau, un élément clé de notre toilette quotidienne. Le bleu inspire la paix et la détente. Plusieurs nuances sont ici utilisées, le bleu foncé retrouve le bleu indigo et le tout sur un fond blanc. Les couleurs brunes et crème sont également des options envisageables.