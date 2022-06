Achat d'Occasion: Evitez les ARNAQUES.!!

Il vaut mieux ne pas acheter certains articles comme les matelas par exemple qui contiennent des microbes et des acariens et peuvent avoir une mauvaise odeur.

À moins qu'ils n'aient l'air en très bon état, évitez aussi rideaux et tissus.

Visualisez le potentiel de chaque meuble en évaluant plusieurs caractéristiques, la structure et le style. Analysez les défauts. Certains ne sont pas importants, d'autre oui. La peinture écaillée par exemple et les petites tâches peuvent être corrigées facilement. Rénover un meuble est d'ailleurs amusant et peut donner beaucoup de satisfaction. Regardez un tutoriel sur internet pour apprendre les techniques plus faciles pour rénover un meuble et le répeindre.