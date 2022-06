Se Débarrasser DÉFINITIVEMENT des Guêpes, des Mites et des Mouches.!!

Les mites sont des insectes décomposeurs dont les larves se nourrissent de vêtements dans un cas et dans l'autre des arbres fruitiers et des meubles en bois qui décorent nos chambres. Elles aiment les lieux calmes et à l’abri de la lumière. Les larves sont de petits vers blancs assez longs à la tête noire, souvent visibles sur les plafonds dans les placards.

Les mites sont l'ennemi numéro un de nos armoires. Il existe des nombreux remèdes sur le marché qui vous permettent de chasser les mites. Des remèdes efficaces mais parfois, comme dans le cas du naphtalène, dangereux, surtout s'il y a des enfants dans la maison. Sans parler de l'odeur persistante et très désagréable qui reste sur les vêtements.

Voici alors des remèdes naturels :

Si les vers ont attaqué vos meubles vous pouvez utiliser l'ail pour les éliminer. Il faut frotter l'ail sur le bois.

Un remède naturel particulièrement efficace contre les mites est aussi la cannelle. Ouvrez vos armoires et posez dedans des bâtons de cannelle ou des petits sacs contenant la cannelle en poudre et d'autres épices comme le clou de girofle et les feuilles de laurier.

Un autre excellent anti-mite naturel est la lavande. Mettez les fleurs séchées dans des petits sachets, puis placez-les dans le placard.