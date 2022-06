Quel transat pour votre jardin?

Il est encore temps de profiter des derniers rayons de soleil! Les vacances à la plage sont finies! Nous voici face à la rentrée mais prendre un bain de soleil dans son jardin, nous pouvons le faire peu importe les saisons, bien que certaines soient plus clémentes que d'autres! Profitez donc de vos transats et chaises longues tant que vous en avez encore la possibilité! Vous l'avez deviné, c'est le deuxième sujet traité aujourd'hui : le mobilier de jardin et plus particulièrement les transats. Cette chaise longue qui fait chavirer nos cœurs et nos corps en été, qui nous supportent lors de nos après-midis au goût de baignade ensoleillée et lors de soirées apéros entre amis. Le transat est un meuble de jardin qui est d'une importance capitale car à la simple évocation de son nom, nous pensons à la détente, au calme, au bien-être et au confort.