Bonne fête, monsieur Renzo Piano!

Nous concluons ce voyage architectural époustouflant avec un des derniers projets réalisés par le bureau de Renzo Piano pour le centre-ville de Londres. The Shard, aussi connu au nom de la London Bridge Tower, a véritablement transformé l'horizon de l'ensemble de la ville. Ce gratte-ciel, qui porte bien son nom, pointe vers le ciel comme un éclat de verre iridescent. Sa hauteur vertigineuse, qui va au-delà de 309m, fait de lui le plus haut bâtiment de l'Union Européenne! Et malgré tout, Piano réussit tout de même à concevoir un design qui évoque légèreté et délicatesse grâce, entre autres, aux façades de verre décalées et angulées. Ces décalages créent aussi une ventilation naturelle pour l'ensemble du bâtiment. Et la mixité intérieure du projet, quant à elle, permet une utilisation des espaces publiques (restaurants, hôtel, salon panoramique) et des espaces privés (bureaux et logements). Un véritable chef d'oeuvre!

Voilà qui complète notre tour d'horizon du travail de l'un des plus grands architectes du XXe siècle et, nous lui souhaitons un joyeux anniversaire. Peu de créateurs ont en effet réussit à atteindre une maîtrise aussi grande de leurs projets d'architecture, se souciant autant des questions techniques que des questions esthétiques pour un résultat qui se tient fièrement et honnêtement, pour le plaisir de tous et chacun. Encore une fois, bonne fête monsieur Piano! On vous souhaite encore beaucoup de nouveaux projets!

(Photographie : Bjmullan)