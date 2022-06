Miroirs, Miroirs… vous êtes les Plus Beaux.!!

Qu’y a-t-il de si original avec ce miroir ? Sa conception bien sûr ! Regardez d’un peu plus près cette photo : le miroir est suspendu et camoufle une fenêtre… Déployé, il occulte la fenêtre et offre intimité d’une part, et sert bien sûr de miroir d’autre part. Rabattu, la lumière naturelle peut de nouveau se répandre dans la pièce. Une idée originale et très maline pour un miroir qui a plus d’un tour dans son sac !