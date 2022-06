Coussins design

Ce coussin, présenté ici par la société Gris Pastel, possède deux faces de textures et motifs différents. La première face a été réalisée en coton fleuri et pourvue d'étoiles de petites tailles. La seconde face est quant à elle en lin naturel et propose à la vue une étoile de plus grande taille peinte au pochoir et de couleur dorée. Ainsi il vous sera encore plus simple de changer le look de votre salon, vous n'aurez qu'à alterner les faces. Idéal pour tout salon, l’étoile est aussi un thème récurrent pour une chambre d'enfant.