Maisons en bois : de l'ossature au revêtement

Pour conclure ce voyage contemporain, nous avons dénicher un projet inventif de l'atelier Eem pour une extension d'une résidence unifamiliale, la maison P, qui met en relation de techniques traditionnelles d'ossature en bois avec une rythmique et une expression contemporaine et vivante. Ainsi, la structure en ossature légère de la maison se poursuit vers l'extérieur, exprimant ouvertement et honnêtement la nature de la construction tout en définissant un merveilleux espace ombragé au-dessus de la nouvelle véranda. Cette pergola nouveau genre permet aussi de contrôler les rayons du soleil qui traversent la paroi généreusement vitrée, elle aussi faite en menuiserie de bois. Ainsi, le soleil d'hiver, plus bas, pénètre allègrement pour réchauffer les espaces intérieurs tandis que le soleil plus élevé d'été est bloqué par les colombages exposés, pour une atmosphère plus fraîche et agréable.

En somme, on peut voir que les architectes et concepteurs français savent repenser et réinterpréter les techniques traditionnelles de construction afin de profiter des avantages autant écologiques, esthétiques et pratiques de ces idées qui traversent le temps. Ainsi, si chaque année de nouveaux matériaux et de nouvelles innovations sont accueillis par le milieu de la construction, nous sommes tout de même persuadés que le bois restera pour encore longtemps le champion incontesté de l'architecture française et internationale.