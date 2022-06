Faites Briller de Mille Feux votre Jardin.!!

Deux des critères essentiels, lorsque vous installerez votre éclairage, sont l'aspect pratique et l'aspect décoratif. Ici Anthémis Bureau d'Étude Paysage a choisi un éclairage puissant pour l'espace barbecue mais aussi des lumières plus tamisées pour décorer ce lieu et mettre en avant le bassin, qui apporte une touche fluide et naturelle à ce jardin graphique. Vous aussi, éclairez les zones qui en ont besoin avec une lumière vive et privilégiez des touches de lumière plus douces afin de mettre l'espace jardin en valeur.