TRANSFORMATION Fantastique pour ce 100 m².!!

Et voilà la terrasse une fois les travaux finis ! Un changement impressionnant, non ? On a décidé d’utiliser le bois comme matériaux principal, donnant à la terrasse une touche champêtre et chaude incomparable. Il a aussi été créé une petite salle à manger couverte, ce qui rend le tout plus intime et donne la possibilité de profiter de la terrasse en été comme en hiver. Une idée fantastique!