Quelles plantes pour mon intérieur ?

Lorsqu’il s’agit de décorer notre intérieur, on pense souvent à changer de mobilier ou la couleur de nos murs. En effet, la décoration de chez-nous est très importante car elle représente une part de notre personnalité et on souhaite se sentir à l’aise lorsque rentre à la maison ou lorsque des invités nous rendent visite. Mais la décoration revêt plusieurs aspects: le mobilier et la peinture, oui, mais les plantes et autres fleurs ont aussi leurs fonctions et avantages dans la décoration d’intérieur.

En effet, les plantes apportent gaité et couleur à notre intérieur. Il existe une grande variété de plantes d’intérieur capable de redonner vie à notre maison, aussi bien esthétiquement que écologiquement. Certaines plantes ont la propriété d’assainir notre intérieur. Plantes vertes, plantes fleuries ou plantes dépolluantes, entre autres, vous avez l’embarras du choix ! Aujourd’hui avec Homify, découvrez nos quelques conseils pour faire votre choix et décider quelles plantes sont les plus adaptées pour chez vous !