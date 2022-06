Un Petit Budget pour un Résultat FANTASTIQUE.!!

Après avoir passé une porte robuste en acier qui communique avec la rue et après quelques pas nous arrivons à l'entrée de la maison. Une porte en aluminium et une série de fenêtres, disposées vers les deux côtés de la demeure garantissent l'entrée de la lumière et une aération naturelle.

Vers l'intérieur tout est perçu comme diaphane et propre. Les murs s'habillent de blanc et les sols sont une surface brillante en béton. Le choix de cette palette de couleurs et de matériaux n'est pas un hasard : sans doute ils apportent une plus grande sensation d'amplitude spatiale.