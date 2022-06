homify 360° : Maison de campagne contemporaine

Dès notre premier coup d’œil de cette maison, nous sommes confrontés à un grand cube dont la forme géométrique radicale contraste fortement avec son environnement. Une des premières choses que nous remarquons est la couleur de la maison. Le noir est certainement un choix inhabituel pour une maison de campagne, et il donne à la structure une forte présence, sans aucun doute très imposante. Les jeux d'ombres qui couvrent les surfaces de jais créent un contraste saisissant entre le bâtiment et son environnement. Cependant, quand nous observons plus patiemment les détails de ce cube sombre par rapport au monde forestier qui l'entoure, nous commençons à sentir une résonance profonde : le paysage verdoyant se reflète doucement sur la surface noire et matte. On peut aussi imaginer la beauté de la maison lorsqu'elle est entourée de feuilles jaunes et oranges durant l'automne ou saupoudrée de neige en hiver.