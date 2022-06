L'Extension Invisible !

Au rez-de-chaussée, nous pouvons obtenir une idée du nouvel espace de cuisine qui a été installé, aussi bien que de la table à manger de style classique. Les plafonniers aident à illuminer la pièce avec la lumière naturelle, tandis que la suspension de luminaires pendants est ajoutée pour donner l'éclairage supplémentaire à la vie, dîner et des espaces de cuisine. Une nuance grise olive neutre a été choisie pour la menuiserie et cela marche particulièrement bien avec le style de rétro apporté par le carrelage blanc du revêtement au-dessus de l'évier et le plan de travail de bois de construction massive. Partout dans le nouvel espace vital des murs blancs sont utilisés pour assurer un sentiment d'espace et d'ouverture.