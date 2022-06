Le Bois pour une Déco Super Cosy.!!

Parfois, l’attention aux détails est ce qui fait le charme d’un intérieur. Sans utilise le bois à outrance, vous pouvez l’intégrer à votre espace pour le rendre plus original et unique. Les petits détails sont partout. Pour faire le lien entre un parquet et un mur, les plinthes sont à la fois utilitaires et décoratives. Lorsqu’elles sont en bois, elles permettent d’apporter un petit côté rustique qui, dans un intérieur moderne, permet de rendre la pièce un peu plus chaleureuse. La plinthe permet aussi d’apporter de la couleur. Jetez un œil à cette image : la plinthe de bois vient faire le lien entre le parquet et le mur blanc, tout en apportant une touche de couleur supplémentaire. Une astuce : assortissez vos plinthes à vos portes, surtout si celles-ci sont aussi en bois. Sur un mur vide, vous pouvez aussi ajouter un sticker original !