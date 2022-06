Tendance Déco: Le Cuivre.!!

Le cuivre terne dans les nuances du bronze en créant une atmosphère romantique et sophistiquée. Selon la nuance du cuivre et sa combinaison avec d'autres couleurs vous obtiendrez une ambiance délicate et discrète, une ambiance excitante ou bien une ambiance classique et séduisante.

Il s'adapte aussi pour tous ceux qui veulent un style rétro. Après tout, la dernière tendance est d'être le premier à devenir démodé !

En combinant par exemple le cuivre et le vert émeraude, vous obtiendrez une salle de bain sensuelle et séduisante. Avec le carrelage vert émeraude et les robinets et lampadaires en cuivre votre salle de bains sera vraiment très jolie.