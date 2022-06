Ustensiles et accessoires pour une cuisine contemporaine

Le plaisir gastronomique est une expérience complexe, qui implique l'ensemble de nos sens. Aussi, si on se concentre bien souvent sur le goût de nos aliments et de nos repas, il reste que nous ne devrions pas négliger les autres aspects qui participent à la qualité de nos festins. Une recherche en psychologie expérimentale, réalisée récemment à l'Université d'Oxford, a prouvé, en effet, que l'expression manger avec ses yeux est beaucoup plus vraie qu'on le croit : les résultats ont montré que les participants appréciaient nettement plus les plats à la présentation esthétique, indépendamment du goût ou de la qualité des aliments présentés. Cela nous montre qu'il est important de se soucier de la manière dont on met en valeur nos petits plats, et ce, à l'aide de plats de services, d'ustensiles et d'accessoires de cuisine élégants, tout en restant pratiques.

En panne d'inspiration? Nous avons la solution pour vous : nous avons rassemblé aujourd'hui six réalisations de nos experts du design français qui vous proposerons de nouvelles manières de boire, manger et de préparer les repas. Ces créations manifestement contemporaines ont un petit je-ne-sais-quoi qui feront de vos expériences culinaires des moments de plaisir et de découverte, le tout dans une atmosphère ludique et confortable.