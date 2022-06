La Modernisation Hallucinante d'une Maison Banale

Dans l'article qui suit, on vous montrera aujourd'hui un logement des années soixante qui ont subi de fantastiques changements jusqu'à être complètement adapté aux besoins contemporains. Son intérieur a changé en profondeur et la disposition des espaces et leurs divisions ont acquis un plan pratique et fonctionnel.

Les espaces s'articulent désormais en forme d'U, et la façade principale qui était fermée et sera totalement ouvert sur le jardin de style classique. Cependant, l'espace avec le développement et l'augmentation de la famille est devenu trop petit pour tout.Il était nécessaire de mettre en place des travaux de rénovation. Les professionnels allemands Gritzmann Architekten ont fait des pieds et des mains dans la mise en oeuvre de leur travail et ils ont eu la tâche complexe de personnaliser et d'adapter l'habitation à de nouveaux besoins, mais sans changer sa structure fondamentale.

Découvrons le projet !