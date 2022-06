Créez un Espace de Méditation Parfait!

Si vous avez la chance d’avoir une pièce que vous pouvez dédier à la pratique de la méditation ou du yoga, c’est parfait ! Sinon un coin de votre demeure suffira, du moment où vous suivez quelques points importants pour décider de l’emplacement idéal. Le premier point est une aération suffisante. L’air doit pouvoir être renouvelé facilement et vous devez vous sentir capable de bien respirer.

En effet, comme vous allez surtout respirer par le nez, des odeurs de repas seront par exemple assez importunes, ou bien une impression d’air stagnant pourra vous empêcher de vous concentrer. Votre coin méditation pourra être un peu chauffé (attention à ne pas trop chauffer, cela augmentera les risques de somnolence !), mais nous vous conseillons d’aérer quelques minutes avant de pratiquer, pour profiter des bienfaits de l’air frais passant par vos narines ! Pour les revêtements de sol, préféré du bois, plus chaud et respirant. De manière générale, tous les matériaux naturels sont plus adéquat, car il confèrent un sentiment de bien-être, de chaleur, de sécurité et vous relie à la nature, ce qui est l’essence de la méditation ou du yoga. Il sera aussi préférable que les plafonds ne soient pas trop bas pour éviter un sentiment d’écrasement ou d’enfermement quand vous fermerez les yeux. Car quand vous ne voyez plus, vous sentez plus, et ces sensations sont à observer et écouter !