DIY: Des Étagères pour votre Cuisine.!!

Vous avez une petite cuisine ? Vous n’avez pas assez de place ? Vous ne savez plus ou mettre toutes ces boîtes de conserve et autres récipients qui vous submergent à chaque fois que vous faites des courses ? Nous avons la solution : des étagères à fabriquer vous-même et à placer entre le mur et votre frigo !

C’est simple comme un jeu d’enfant, vous pourrez être créatif pour la peinture et vous allez surtout créer un gain énorme de place, et tout cela dans un espace très réduit ! Comment ? Laissez-vous guider pas à pas et réaliser des étagères très pratiques qui vous sauveront la vie… ou tout du moins la cuisine !