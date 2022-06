Les Caisses à Vin: Design et à Tout Faire!

La caisse à vin est devenue depuis quelques années une pièce de décoration et d’ameublement en elle-même. Quittant la cave, elle a pris sa place dans nos foyers. Il ne s’agit plus de garder des caisses après avoir fini de boire les bouteilles achetées chez un caviste. Aujourd’hui vous n’avez plus besoin de boire pour décorer votre intérieur. Il existe beaucoup de solution pour se procurer des caisses, à prix réduits ou même gratuites.

Dans une brocante ou chez un grossiste, dans un supermarché ou chez votre caviste préféré, vous pourrez en trouver généralement de trois dimensions : pour une, deux, trois et cinq bouteilles. Les imprimés qui se trouvent sur les caisses à champagne sont assez jolies, car elles donnent une impression de luxe et de célébration, mais vous trouverez des imprimés à l’envie, de toutes les années. Les vielles caisses en bois sont plus difficiles à trouver mais font plus d’effet dans le salon et sert à la fois de décoration et de rangement.