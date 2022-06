Rénovation Totale d'un Appartement Familiale

Et voici le résultat de la splendide transformation ! L'espace est méconnaissable et ne fait plus qu'un maintenant ! La salle à manger et le salon forme désormais une seule et même pièce entre lesquelles il est facile de communiquer. La profondeur de champ est très impressionnante et l'effet d'espace est encore accentué par la couleur blanche omniprésente qui rend l'espace beaucoup plus lumineux et moderne.