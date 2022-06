Maison et Objet : Styles et Tendances Déco !

Place une ambiance retour de safari en Afrique ! Les matériaux choisis font référence à de lointains horizons et paysages encore intacts et absolus. Des coussins à imprimés tigrés rencontrent le raffinement de la marqueterie de la table basse et viennent rythmer la vaste surface du canapé d'un élégant rose pâle.

Suspendu au fond de la pièce, on aperçoit un gracieux couple de girafes posant dans la savane et la couleur ocre des murs donnerait presque des allures de d'alcôve à ce salon style colonial modernisé.

Les incursions de fourrures et de peaux dans nos intérieurs permettent d'apporter de nouvelles sensations tant tactiles que visuelles. Une atmosphère chaleureuse et raffinée naît du mariage d'aspects et de teintes, tantôt bruts et sauvages, authentiques et robustes, délicats et ineffables.