Voici Comment Bien Choisir sa Porte d'Entrée.!!

Oubliez vos idées reçues, les portes d’entrée en PVC sont résistantes et ne jaunissent plus au soleil. Possédant une excellente durée de vie, elles sont réalisées dans un PVC premier choix, résistant aux intempéries, aux températures et aux chocs.

Les couleurs pour les portes d’entrée en PVC sont plus limitées que pour l’aluminium mais le choix reste très correct, d’autant que le PVC imitation bois est aujourd’hui disponible. L’isolation thermique est bonne, mais dépend tout de même de l’épaisseur du matériau isolant placé en tranche dans la porte. Plus vous montez en gamme, plus la porte sera isolée.

Côté sécurité, une porte PVC avec une armature métal sera plus adéquate pour une sécurité renforcée. Les portes PVC peuvent avoir différents types de serrure, à vous de choisir celle qui vous correspond le mieux. L’entretien est simplissime, un coup d’éponge douce et le tour est joué !

Le prix d’une porte en PVC varie entre 250 euros et plus de 3.000 euros. Les portes en PVC peuvent aussi être faites sur mesure en fonction de la dimension souhaitée ou de vos envies esthétiques si vous souhaitez par exemple coordonner votre portail à votre porte d’entrée.