Le minimalisme en déco

Le minimalisme est la réduction à l'essentiel. Mies Van Der Rohe a déclaré dans son manifeste Less is More, qui est devenu la définition par excellence du minimalisme; dans quelconque discipline, la structure est réduite à des éléments de base et nécessaires. En d'autres termes «transmettre plus avec moins ».

Et pour atteindre ce minimalisme aux principes suivants: il faut utiliser des couleurs pures, donner de l'importance à l'ensemble des objets, et utiliser des formes géométriques simples faites avec une précision mécanique, travailler avec des matériaux industriels de la manière la plus neutre possible et concevoir des surfaces vierges. La propreté et netteté sont les axes guidant pour chaque décision.

La monochromie absolue comme ici soutenue par des plafonds et des murs blancs mettent en évidence toutes ces nuances. Certaines couleurs opaques et des touches noires et de couleurs subtiles sont également intégrées afin de souligner les détails ainsi que l'espace en général.