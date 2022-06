Piscines écologiques

Les ultimes moments de chaleur nous abandonnent les uns après les autres! Il faut donc profiter avant que l'heure ne soit trop tard ! Un dernier plongeon dans la piscine afin de se rafraîchir s'impose après une longue journée passée devant son écran d'ordinateur.

Le thème est bel et bien les piscines, mais nous nous intéressons aujourd'hui aux piscines naturelles et écologiques qui deviennent de plus en plus populaires. Ces piscines sans adjonction de produits chimiques séduisent de plus en plus de propriétaires convaincus par les avantages des piscines de ce type.

Le principe de base d'une piscine écologique réside dans le fait de reconstituer un milieu naturel afin d'installer un équilibre biologique. Cela passe par de la végétation autour de la piscine afin d'entretenir la vie du bassin.

Le fait d'installer un système de filtration naturelle et de purifier l'eau grâce à la végétation permet d'obtenir une eau douce exempte de tous produits nocifs. L'eau reste claire toute l'année grâce à la construction de ce biotope naturel. D'autre part, les coûts d'énergie et la consommation d'eau s'en trouvent réduits.

Découvrons donc ensemble des exemples de piscines naturelles et écologiques.