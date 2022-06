Agencement du salon: brisez les codes.!!

Nous commençons cette série d'idées originales et fonctionnelles avec un problème très présent dans les appartements et, en général, les petits salons : le canapé. Pour créer un espace plus polyvalent et tout aussi convivial, il est tout à fait possible de créer une pièce qui ferait office de salle à manger et de petit salon, pour réserver un autre coin de la maison et y installer un coin lecture encore plus douillet qu'un salon. Prenons exemple sur ce bel intérieur moderne : tout d'abord, le parquet sur tout l'espace aide à créer une pièce uniforme et chaleureuse. Sur ce parquet est placée la table pour les repas, et la télévision est posée au coin de la pièce, dans un meuble blanc simple et fonctionnel qui rempli discrètement l'angle de la pièce. Ici, un canapé serait de trop !