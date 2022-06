Un Plan de Travail Pas Cher pour votre Cuisine.!!

Et si vous utilisiez en fait juste du bois, rien que du bois, et tout ça au naturel ? Allez hop, un tour au magasin de bricolage du coin, et vous aurez l’embarras du choix ! Mesurez bien les dimensions nécessaires pour votre évier, votre plaque de cuisson et autres appareils électroménagers, puis demandez à ce que le magasin vous fasse les découpes, ce sera encore plus rapide et avec moins d’effort. Vous pourrez ainsi créer étagères et rangements sur mesure et donner à votre plan de travail la dimension qui vous plaît, même si elle est hors-norme comme vous pouvez le voir sur cette photo à droite.