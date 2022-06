Chic et Design: Le Meilleur du Mobilier Rien Que Pour Vous.!!

Élève à l'école des Beaux-Arts, Eric Dupin devient après cette dernière peu à peu créateur de mobilier.

Une légende tenace veut que le déclic de l'artiste qui le tourna entièrement vers la création de mobilier fut un bureau trouvé, posé à la verticale, dans la rue. Sa position inhabituelle l'inspira immédiatement. Après quelques transformations, il trouva un nouvel usage, en fit un meuble hi-fi qu'il appela Appentis et qui fut le début de sa longue carrière. Erci Dupin s'attaches essentiellement aux notions de détournement et récupération, domaines dans lesquels il excèle et sur lesquels il a basé tout son art.

Les Ballotines, ce modèle de lampe qui a fait son succès et qu'il affectionne tout particulièrement, sont un alliage subtil entre bois travaillé et tissu. Des fils multicolores créent la géométrie qui permet au bois d'être travaillé et soumis par la tension. Les losanges de couleurs apportent une dimension aussi nette qu'appropriée et accentuent le jeu de lumière. Le reflet renvoyé par l'ampoule permet un solide jeu d'ombres chinoises tout à fait appréciable pour ce genre de mobilier. Ce jeu provoque une sérénité et une sympathie fort agrémentés de tranquillité.